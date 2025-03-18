В Балашихе быстрая реакция парня помогла спасти собаку

В Балашихе, Московская область, молодой человек спас собаку от неминуемой гибели в лифте. Об этом пишут «Хорошие новости».
Инцидент произошел в жилом комплексе «Измайловский лес». Парень вместе с девушкой зашли в лифт и нажали на кнопку нужного этажа. После этого в небольшом помещении оказалась собака, хозяйка которой не успела зайти.
Двери закрылись, лифт начал движение, утягивая за собой поводок собаки. Молодой человек быстро сориентировался и отцепил его от ошейника. Если бы парень этого не сделал, животное бы притянуло к дверям и задушило.
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