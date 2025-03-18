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В Балашихе быстрая реакция парня помогла спасти собаку

Владелица собаки не успела зайти в лифт.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

В Балашихе, Московская область, молодой человек спас собаку от неминуемой гибели в лифте. Об этом пишут «Хорошие новости».

Инцидент произошел в жилом комплексе «Измайловский лес». Парень вместе с девушкой зашли в лифт и нажали на кнопку нужного этажа. После этого в небольшом помещении оказалась собака, хозяйка которой не успела зайти.

Двери закрылись, лифт начал движение, утягивая за собой поводок собаки. Молодой человек быстро сориентировался и отцепил его от ошейника. Если бы парень этого не сделал, животное бы притянуло к дверям и задушило.

Ранее стало известно о полицейском, который за год спас более 40 потерявшихся собак и кошек.