В Молдавии социалисты проведут цикл мероприятий к юбилею Победы

«Начинаем цикл мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшие месяцы мы посетим все города страны, которые отмечают годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Сороки — первый город в этом списке. Советские войска освободили его 81 год назад, 18 марта 1944-го. По случаю годовщины принял участие в памятном мероприятии и возложил цветы к Мемориалу павших воинов», — написал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что плечом к плечу с другими народами Советского Союза молдавский народ приближал и одержал победу в Великой Отечественной войне. «Мы — потомки победителей, и стереть эту память не удастся никому. Она священна для большинства наших граждан. Так было, есть и будет», — пояснил Додон.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.