В Белгороде будут судить участников украинских колл-центров за хищение

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Уголовное дело в отношении пятерых участников украинских колл-центров, похитивших у граждан России более 69 миллионов рублей под предлогом переводов на «безопасные счета», направлено в суд Белгорода, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан России Константина Яковенко, Дениса Пахомова, Никиты Выродова, Елены Редченко и Дмитрия Дудинских. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств граждан путем обмана)… Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Белгорода», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с сентября 2020 по апрель 2021 года соучастники, действуя в России и на Украине, где располагались колл-центры, звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они вводили потерпевших в заблуждение, сообщая, что деньги на их банковских счетах пытаются похитить, убеждали снять их со счетов или получить кредит и внести средства на «безопасные» счета, подконтрольные соучастникам.
В частности, отмечает Генпрокуратура, Яковенко, Пахомов и Выродов обвиняются в совершении 88 таких преступлений, Редченко — 75, Дудинских — 65.
«Своими действиями указанные лица причинили гражданам ущерб на сумму более 69 миллионов рублей», — уточняется в релизе.
В отношении иных соучастников, в том числе одного из организаторов, являющегося гражданином Украины и находящегося в международном розыске, предварительное следствие продолжается.