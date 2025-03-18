В Белгороде будут судить участников украинских колл-центров за хищение

По версии следствия, с сентября 2020 по апрель 2021 года соучастники, действуя в России и на Украине, где располагались колл-центры, звонили гражданам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они вводили потерпевших в заблуждение, сообщая, что деньги на их банковских счетах пытаются похитить, убеждали снять их со счетов или получить кредит и внести средства на «безопасные» счета, подконтрольные соучастникам.