Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу о животных

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла обращение палаты парламента к премьер-министру России Михаилу Мишустину по вопросам, касающимся обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан при обращении с животными.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Кроме того, Володин подчеркивал, что «фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев». По его словам, гибель детей от нападений собак — страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось.
В обращении Госдумы отмечается неисполнение правительством РФ поручений президента России Владимира Путина по вопросам обращения с бездомными животными. Кроме того, депутаты ГД считают не терпящим отлагательства решение проблем в области обращения с животными в целях обеспечения безопасности граждан.
Также Госдума просит предоставить позицию и предложения правительства по текущей ситуации в области обращения с животными, в том числе бездомными, в целях обеспечения безопасности и соблюдения прав и законных интересов граждан. По мнению депутатов ГД, скорейшее решение поставленных задач будет способствовать обеспечению безопасности граждан при обращении с животными, а также формированию в обществе ответственного отношения к ним.