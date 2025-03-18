Госдума приняла обращение к Мишустину по вопросу о животных

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Думе необходимо понимать позицию кабмина по проекту о защите граждан от нападений бездомных животных, а также предлагаемые профильными министерствами решения. Кроме того, Володин подчеркивал, что «фактически каждый день появляются новости о пострадавших в результате нападения собак, в том числе немало смертельных случаев». По его словам, гибель детей от нападений собак — страшная трагедия, и необходимо сделать все, чтобы это не повторялось.