Клещи активизировались: медики сообщили о первых пострадавших от укусов

Она также назвала заблуждением версию о том, что опасными болезнями (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз) запросто можно заразиться только в лесу. Это может случиться и во время обычной прогулки с собакой в городском парке. Более того, по словам специалиста, напасть агрессивный клещ на человека может и дома, если его с прогулки на свой шерсти принес четвероногий домашний питомец.