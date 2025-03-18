Клещи активизировались: медики сообщили о первых пострадавших от укусов

В южных регионах уже встречаются даже обращения людей за медпомощью в связи с укусом клеща. Таких эпизодов 17 на сегодняшний момент.
По ее словам, начало сезона активности клещей в этом году не стоит связывать с погодными аномалиями — теплой зимой и ранней весной.
«(…) и в прошлом году в это же время мы регистрировали практически столько же укусов», — сказала медик, отметив, клещи после зимы проявляют сезонную активность в Брестской, Минской, Могилевской областях, а также в ряде районов самой северной области страны — Витебской.
Тем не менее она отметила, что больше всего по поводу укусов клещей обращались жители Гродненской области и Минска.
«(…) чаще регистрировались после посещений лесов и дачных приусадебных участков — это более 70% случаев», — сказала эпидемиолог.
Она также назвала заблуждением версию о том, что опасными болезнями (клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз) запросто можно заразиться только в лесу. Это может случиться и во время обычной прогулки с собакой в городском парке. Более того, по словам специалиста, напасть агрессивный клещ на человека может и дома, если его с прогулки на свой шерсти принес четвероногий домашний питомец.
Как сообщила замгендиректора Научно-практического центра по биоресурсам Национальной академии наук Беларуси Татьяна Волкова, на территории страны обитают 12 видов клещей, но самый агрессивный по отношению к человеку Ixodes ricinus.
Специалисты призвали вакцинироваться от клещевого энцефалита. Прививку делают как взрослым так и детям, эффект может сохраняться до пяти лет.