Власти Омска назвали развязки трасс Северного обхода

На публичной кадастровой карте появились участки, которые в будущем станут Северным обходом Омска.
Согласно данным Росреестра, Северный обход соединит региональные трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и федеральную трассу Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.
Новая трасса будет платной и станет частью трассы федерального значения М-12 «Восток». Предполагается, что основной грузовой поток минует Омск, что существенно разгрузит городские автомагистрали и улучшит экологическую обстановку в Омске.
Будущая платная дорога станет четырехполосной. Стоимость всех работ перевалила за 70 млрд рублей. Строительство трассы в 66 километров производится в рамках концессионного соглашения при участии федерального бюджета. Завершение работ планируется к 2028 году.
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