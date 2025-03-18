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Власти Омска назвали развязки трасс Северного обхода

Данные озвучили в Росреестре, где уже под строительство выделены участки.

Источник: Комсомольская правда

На публичной кадастровой карте появились участки, которые в будущем станут Северным обходом Омска.

Согласно данным Росреестра, Северный обход соединит региональные трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск и федеральную трассу Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск.

Новая трасса будет платной и станет частью трассы федерального значения М-12 «Восток». Предполагается, что основной грузовой поток минует Омск, что существенно разгрузит городские автомагистрали и улучшит экологическую обстановку в Омске.

Будущая платная дорога станет четырехполосной. Стоимость всех работ перевалила за 70 млрд рублей. Строительство трассы в 66 километров производится в рамках концессионного соглашения при участии федерального бюджета. Завершение работ планируется к 2028 году.

Ранее мы рассказывали, что омская фирма заплатит за взятку экс-куратору стройки Красногорского гидроузла.