Девять участков дорог в Башкирии пришлось перекрыть из-за паводка

Сегодня, 18 марта, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале сообщил о временных ограничениях движения на нескольких участках дорог республики.
Ограничения ввели из-за паводка. Перекрыты девять участков:
— до 18:00 19 марта — М-5 «Урал» − Чишмы − Аксеново − Киргиз-Мияки (84 километр);
— до 10:00 20 марта — Урал — Мурадым (8 км);
— до 23:30 21 марта — Янгирская — Мраково — Юрактау — Дом отдыха «Шихан» (с 0 по 4 км);
— до 10:00 19 марта — Мещегарово — Туриали — Мурсалимкино (56 км);
— до 14:00 20 марта — Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы (51 км);
— до 23:00 31 марта — Чишмы — Языково — Чекмагуш (64 км);
— до 18:00 18 марта — Серменево — Амангильдино — Баймак (с 172 по 178 км);
— до 14:00 20 марта — Верхний Авзян — Исмакаево — а/д станция Улу-Елга — Ишля — Тукан-Зигаза (с 4 по 25 км);
— до 14:00 20 марта — Старосубхангулово — Мраково (с 64 по 98 км).
Как заявил Севастьянов, сотрудники ГАИ круглые сутки дежурят в зонах паводка. При необходимости дорожные полицейские перекрывают подтопленные и размытых участки дорог и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники в затопленные районы.
Кроме того, инспекторы оповещают граждан об изменениях в паводковой обстановке, предупреждают местных и транзитных автомобилистов об участках дорог, где временно ограничено движение, а также информируют их о объездных маршрутах.
При возникновении нештатных ситуаций граждане могут позвонить в дежурную часть ГАИ Башкирии по телефонам 235−84−02, 233−27−31.
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