Телебашня Уфы засияет триколором в честь годовщины воссоединения с Крымом.

Во вторник, 18 марта, телебашня РТПЦ Башкирии включит праздничную подсветку в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Световое панно телебашни в Уфе украсят изображение российского триколора и надпись «Крымская весна — 11 лет вместе с Россией!».
Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19.00 до 22.00.
В этом году в память о годовщине оригинальные световые шоу также покажут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде и других городах.