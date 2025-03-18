Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телебашня Уфы засияет триколором в честь годовщины воссоединения с Крымом

Телебашня Уфы засияет триколором в честь годовщины воссоединения с Крымом.

Источник: Башинформ

Во вторник, 18 марта, телебашня РТПЦ Башкирии включит праздничную подсветку в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Световое панно телебашни в Уфе украсят изображение российского триколора и надпись «Крымская весна — 11 лет вместе с Россией!».

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 19.00 до 22.00.

В этом году в память о годовщине оригинальные световые шоу также покажут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде и других городах.