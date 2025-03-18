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Иркутская область отметила годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Праздничные акции прошли на территории региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отмечается 18 марта. В этом году это уже 11-я годовщина памятного события. Иркутская область присоединилась к празднованию.

В военно-историческом музее Александра Расторгуева прошли всероссийский урок памяти и всероссийская акция «Флаг единства». Вспоминали события «крымской весны», а после развернули 75-метровый российский флаг.

— Проведя эти акции мы напомнили друг другу и жителям Иркутской области о значимости исторического события для всей России в 2014 году и о важном выборе жителей Крыма. Урок памяти стал особенно трогательным и объединяющим моментом, — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.

Еще одно мероприятие прошло в Иркутске у мемориала «Вечный огонь». Участие в нем принял губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

— Мы вместе сохраняем память о героическом прошлом вернувшихся в родную гавань территорий и вместе строим наше общее будущее. Уверен, День воссоединения Крыма с Россией всегда будет напоминать о том, что наша сила — в сплоченности, желании идти одной дорогой и ставить общие цели, — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Праздничные мероприятия сегодня также проходили на территории муниципальных образований Иркутской области.