Иркутская область отметила годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

— Мы вместе сохраняем память о героическом прошлом вернувшихся в родную гавань территорий и вместе строим наше общее будущее. Уверен, День воссоединения Крыма с Россией всегда будет напоминать о том, что наша сила — в сплоченности, желании идти одной дорогой и ставить общие цели, — подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.