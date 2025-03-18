В Башкирии запретили снегоходные катания по Нугушскому водохранилищу

«За три дня плюсовой температуры лёд теряет 25% своей прочности, становится рыхлым и пористым. Дожди ускорили таяние льда. Особенно он тонок около берега, в местах подземных источников, слияния рек, на изгибах. Его цвет отличается молочно-мутным, серым цветом. Такой лёд обрушивается резко, без потрескивания. Не нужно проверять прочность льда ногой», — напомнили в нацпарке правила безопасности.