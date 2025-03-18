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Омское представительство в Москве обновит мебель за 3 млн рублей

Мебель будет выполнена по индивидуальному заказу.

Источник: Комсомольская правда

Представительство Омской области при Правительстве РФ обновит свою мебель. На сайте госзакупок опубликован лот на производство и установку корпусной мебели на сумму 2 999 000 рублей.

Согласно условиям контракта, победитель должен выполнить мебель для кухни в цоколе и в приемной по адресу: Москва, переулок Большой Козловский, 14. Также предполагается обновление мебели кабинета и спальни, шкафов для стиральной и сушильной машин. Предполагается также закупка тумб под раковину.

При этом вся мебель выполнена в традиционных тонах. Предпочтительные оттенки натурального дерева, в частности дуба.

Победитель тендера будет объявлен 23 марта, а все работы по доставке и установке должны быть завершены до 31 мая. В стоимость контракта входят все работы, включая доставку, сборку, установку и налоги.