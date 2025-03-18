Омское представительство в Москве обновит мебель за 3 млн рублей

Согласно условиям контракта, победитель должен выполнить мебель для кухни в цоколе и в приемной по адресу: Москва, переулок Большой Козловский, 14. Также предполагается обновление мебели кабинета и спальни, шкафов для стиральной и сушильной машин. Предполагается также закупка тумб под раковину.