На заводе в Ростовской области намерены выпускать более 500 холодильников в год

Добавим, новый завод стал частью особой экономической зоны «Ростовская», созданной на базе Новочеркасского индустриального парка. Всего на территории ОЭЗ предполагают реализацию более десяти инвестпроектов на общую сумму 14 млрд рублей. Это первая особая экономическая зона в регионе, где до конца текущего года собираются ввести в эксплуатацию 26 новых производственных корпусов.