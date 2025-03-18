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На заводе в Ростовской области намерены выпускать более 500 холодильников в год

В Ростовской области планируют возвести корпус для производства холодильного оборудования.

Источник: Комсомольская правда

На заводе холодильного оборудования в Ростовской области при выходе на проектную мощность планируют выпускать более 500 единиц продукции в год. Об этом со ссылкой на информацию минэкономразвития Дона сообщает агентство «Интерфакс».

— В 2025 году «Завод Градиент» приступит к строительству корпуса площадью 5 тысяч кв. метров, где будет выпускаться промышленное холодильное оборудование. Производить планируют одно- и многокомпрессорные агрегаты, установки охлаждения жидкостей, реверсивные и насосные станции, — говорится в публикации агентства.

Отмечается также, что компания, владеющая акциями завода, еще в 2023 году планировала вложить в расширение производства 110 млн рублей. Выделенные средства тогда заложили на возведение дополнительного цеха сборки площадью 1,5 тыс. кв. метров. Текущие сроки и объемы инвестиций пока не уточняются.

Добавим, новый завод стал частью особой экономической зоны «Ростовская», созданной на базе Новочеркасского индустриального парка. Всего на территории ОЭЗ предполагают реализацию более десяти инвестпроектов на общую сумму 14 млрд рублей. Это первая особая экономическая зона в регионе, где до конца текущего года собираются ввести в эксплуатацию 26 новых производственных корпусов.

Власти региона рассчитывают, что в ближайшие пять лет на территории ОЭЗ создадут не менее 50 заводов.