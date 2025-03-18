Магнитные бури: как пережить вспышки на Солнце

Магнитные бури — явление, связанное с солнечной активностью. Это временное возмущение магнитосферы Земли под действием ударов солнечного ветра.
Периодически светило выбрасывает в космос огромные потоки заряженных частиц. Землю защищает магнитосфера — невидимый барьер, служащий щитом от этой радиации. Однако броня нашей планеты порой не выдерживает удары солнечного ветра.
Когда на Солнце происходит мощный взрыв, в межпланетное пространство выделяется колоссальное количество энергии. Как отмечают геофизики, излучение от вспышки достигает Земли уже через 8−10 минут, а спустя два-три дня ее догоняют облака солнечной плазмы. Эти заряженные частицы взаимодействуют с магнитосферой, нарушая ее стабильность и провоцируя магнитные бури.
Ученые отмечают, что подобные геомагнитные изменения фиксируются около 30 раз в год. Их продолжительность варьируется от нескольких часов до нескольких дней.
Как геомагнитные бури влияют на здоровье людей
Хоть официально научных доказательств прямого влияния магнитных бурь на здоровье людей на данный момент нет, но медики фиксируют в периоды солнечной активности большее количество сердечных приступов и инсультов.
Как рассказала первый проректор КазНМУ имени С. Д. Асфендиярова, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК Диляра Кайдарова, изменения в магнитном поле Земли, вызванные солнечной активностью, влияют в первую очередь на пациентов с проблемами сердечно-сосудистой и нервной системы.
Исследования показывают, что в такие периоды может наблюдаться рост числа госпитализаций с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями — примерно в 1,5 раза. Многие люди в такие дни ощущают головные боли, усталость, скачки давления, раздражительность.
Она добавила, что у гипертоников может повыситься риск кризов, у гипотоников наблюдаться слабость и головокружение. Кроме того, есть данные, что в такие дни кровь становится гуще, что может повышать риск тромбозов.
Как пережить такие дни
Для некоторых людей, которые предрасположены к опасным переменам в состоянии организма, важно периодически мониторить геомагнитную обстановку.
В связи с тем, что магнитные бури можно предсказать, Диляра Кайдарова предлагает уязвимым людям посматривать в метеоприложения (Gismeteo, AccuWeather, SpaceWeatherLive) или проверять в интернете вероятность ближайших магнитных бурь, загуглив фразу «магнитные бури, прогноз».
Если видите в прогнозе «К индекс 5 и выше» — это повод для того, чтобы подготовиться к солнечной активности. Если буря только ожидается, то начинаем подготовку за день или два до ее начала.
Кто больше всего подвержен влиянию магнитных бурь?
По словам академика НАН РК Диляры Кайдаровой, в период солнечной активности испытывают ухудшение самочувствия в первую очередь люди с хроническими заболеваниями.
К ним относятся:
- Гипертоники и гипотоники — у них сосуды более чувствительны к изменениям давления.
- Люди с сердечно-сосудистыми проблемами — магнитные бури могут провоцировать аритмии, боли в сердце.
- Пожилые люди — с возрастом сосуды теряют эластичность и хуже адаптируются к внешним факторам.
- Люди с ВСД (вегетососудистой дистонией) — организм у этой группы пациентов бурно реагирует на любые перепады в состоянии атмосферы.
- Беременные женщины — гормональные изменения делают их более восприимчивыми к погодным факторам.
- Метеозависимые люди — у них нервная система чутко реагирует на колебания магнитного поля.
Почему же люди метеозависимы и могут реагировать на солнечную активность?
Мы живем в магнитном поле Земли, и его колебания могут нарушать баланс в организме. Представьте, что сосуды — это трубы с водой. Если давление скачет, в них начинаются спазмы или расширения, из-за чего и возникают головные боли, усталость, проблемы с концентрацией.
Кроме того, подчеркнула врач, из-за изменения густоты крови, ее вязкости серьезная опасность может быть для тех, кто склонен к образованию тромбов.
Вместе с тем геомагнитная буря может влиять на уровень гормонов и нервную систему, вызывая тревожность, проблемы со сном, раздражительность.
Как подготовиться людям, которые подвержены влиянию магнитных бурь, к очередному всплеску на Солнце?
Доктор медицинских наук перечислила следующие рекомендации, которые помогут более благоприятно перенести возмущение геомагнитного поля.
Следует:
- Пить больше воды — не менее 1,5−2 литров в день, чтобы кровь не густела.
- Есть больше продуктов с магнием и калием — они поддерживают сердце и сосуды. Это орехи, бананы, зелень, рыба, авокадо.
- Высыпаться — недостаток сна делает организм уязвимее.
- Снизить стресс — глубокое дыхание, прогулки, расслабляющая музыка помогут нервной системе.
- Отказаться от кофе и алкоголя — они могут ухудшить самочувствие в такие дни.
- Контролировать давление — если оно скачет, лучше заранее посоветоваться с врачом.
- Двигаться, но не перегружаться — легкие прогулки и растяжка помогут, а вот тяжелые тренировки лучше отложить.
- Следите за давлением и сердечным ритмом.
Если у вас гипертония или гипотония, в дни магнитных бурь сосуды могут работать не так, как надо. Поэтому измеряйте давление утром и вечером. Если чувствуете себя плохо, не терпите — примите нужные препараты, которые вам назначил врач. Если у вас проблемы с сердцем, всегда держите лекарства под рукой — в такие дни важно «держать руку на пульсе».
При этом, сказала специалист, следите за своим психическим состоянием и избегайте резких эмоциональных перепадов.
Если магнитная буря уже в разгаре, главное — не перегружать организм и следить за самочувствием. Если чувствуете головную боль — употребляйте больше воды. Чаще отдыхайте, не перенапрягайтесь ни умственно, ни физически. Если есть скачки давления — контролируйте его и принимайте назначенные врачами препараты.
Важно избегать конфликтов и стресса — ведь в такие нелегкие периоды нервная система и так на пределе. Чаще проветривайте помещение и гуляйте на свежем воздухе.
Врач подытожила, что в это время главное — заботиться о себе, не игнорировать сигналы организма и не доводить себя до состояния усталости и стресса. Если держать питание, сон, воду и стресс под контролем, никакие магнитные бури не испортят самочувствие.