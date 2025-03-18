Магнитные бури: как пережить вспышки на Солнце

Если у вас гипертония или гипотония, в дни магнитных бурь сосуды могут работать не так, как надо. Поэтому измеряйте давление утром и вечером. Если чувствуете себя плохо, не терпите — примите нужные препараты, которые вам назначил врач. Если у вас проблемы с сердцем, всегда держите лекарства под рукой — в такие дни важно «держать руку на пульсе».