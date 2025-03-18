В Татарстане 19 марта прогнозируется сильный ветер и до +3 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра республики.
В среду, 19 марта, ночью температура воздуха составит от −4 до −9 градусов, днем — от −2 до +3 градусов. Погода будет облачной с прояснениями и без осадков. На дорогах местами сохраняется гололедица.
В четверг, 20 марта, ночью столбик термометра покажет от −4 до −9 градусов, днем — от 0 до +4 градусов. В дневное время местами пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный местами достигнут 15 метров в секунду.
Напомним, синоптики отмечают, что весна 2025 года в европейской части России началась необычно рано, а в некоторых регионах наступила практически летняя погода. В Татарстане средняя температура марта ожидается выше климатической нормы на 0,5 градуса.