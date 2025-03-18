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Умер экс-хоккеист казанского «Ак Барса» Федор Малыхин

Ему было 34 года.

Умер экс-хоккеист казанского «Ак Барса» Федор Малыхин. Ему было 34 года. Информацию «КП-Казань» подтвердили в пресс-службе казанского клуба.

Как выяснилось, тело хоккеиста обнаружили в его квартире. Предварительно, причиной смерти стала остановка сердца.

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. За «Ак Барс» он выступал с 2014 по 2019 год. В составе казанской команды выиграл Кубок Гагарина. Также спортсмен играл за такие клубы, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Всего в рамках КХЛ провел 548 матчей, где набрал 220 очков.

Коллеги выражают соболезнования по поводу кончины Федора Малыхина.