Умер экс-хоккеист казанского «Ак Барса» Федор Малыхин

Малыхин начал карьеру хоккеиста в составе «Автомобилиста» в 2010 году. За «Ак Барс» он выступал с 2014 по 2019 год. В составе казанской команды выиграл Кубок Гагарина. Также спортсмен играл за такие клубы, как «Трактор», «Витязь» и «Авангард». Всего в рамках КХЛ провел 548 матчей, где набрал 220 очков.