Жители 95 районов Москвы приступили к переселению по программе реновации

«Соответствующие письма тогда город направил гражданам из районов Останкинский, Алтуфьевский, Мещанский, Левобережный, Соколиная Гора, а также Бекасово и Вороново. В них за год к переселению приступили около пяти тысяч человек», — напомнил Ефимов.