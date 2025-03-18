Руководитель сельхозкооператива предстанет перед судом в Стерлитамаке за аферу на 675 тысяч рублей

В Стерлитамакском районе Башкирии завершено расследование уголовного дела против главы сельскохозяйственного кооператива. Как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, его обвиняют в мошенничестве и незаконном обороте средств платежей.
Поводом для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки. Согласно версии следствия, в 2022 году руководитель кооператива каждый квартал подавал в Министерство сельского хозяйства региона заявки на получение субсидий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Однако документы, которые он предоставил, содержали заведомо ложные сведения о покупке сельскохозпродукции у населения. В итоге кооператив получил из бюджета 675 тысяч рублей, чем причинил ущерб министерству.
Уголовное дело уже направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, прокуратура подала иск о взыскании оставшейся части причиненного ущерба.
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