8 лет «строгача»: житель Уфы предстал перед судом за вымогательство денег у владелицы такси

В Башкирии Стерлитамакский городской суд вынес приговор 38-летнему жителю Уфы, признав его виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Как сообщает прокуратура республики, мужчина вместе с сообщником требовал два миллиона рублей у владелицы такси-бизнеса, угрожая ей и ее близким.