8 лет «строгача»: житель Уфы предстал перед судом за вымогательство денег у владелицы такси

В Башкирии Стерлитамакский городской суд вынес приговор 38-летнему жителю Уфы, признав его виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Как сообщает прокуратура республики, мужчина вместе с сообщником требовал два миллиона рублей у владелицы такси-бизнеса, угрожая ей и ее близким.
Как установил суд, в сентябре 2021 года злоумышленники неоднократно встречались с жительницей Белебея, которая занималась пассажирскими перевозками по маршруту Белебей-Уфа-Белебей. Они требовали деньги за беспрепятственное ведение бизнеса, угрожая насилием, уничтожением имущества и расправой над родственниками.
Испугавшись угроз, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. В результате расследования злоумышленников. Суд приговорил одного из них к восьми годам колонии строгого режима.
— Ранее в отношении его соучастника вынесен приговор в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — сообщает надзорное ведомство.
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