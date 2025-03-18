Люлин раскритиковал борьбу с борщевиком в Нижегородской области

Всего, по данным минсельхоза, опасное растение уже распространилось в 34 из 51 района области. При этом, в тех районах, где местные власти активно включаются в борьбу с борщевиком, есть результат, подчеркнул замминистра. В качестве положительного примера был приведен Семеновский округ, где только в прошлом году обработали почти 500 га борщевика. Также Олег Григорьев добавил, что в план на 2025 год включены те же 700 га. По его словам, на расширение площади борьбы с борщевиком до 2,5 тысячи га требуется порядка 63 млн рублей, однако эти средства в бюджет не заложены.