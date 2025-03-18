Глава МВД сказал проверить практический экзамен в ГАИ после жалоб белорусов

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков потребовал разобраться со сложностями при сдаче белорусами практического экзамена на вождение, сообщает пресс-служба ведомства.
На рабочем совещании глава МВД обратил внимание на поступающие жалобы белорусов на то, что непросто сдать практическое испытание для получения водительского удостоверения. Поэтому Кубраков поручил изучить, насколько оправдана сложность практического экзамена.
Для этого на данный момент проводят анализ положения Инструкции о порядке приема квалификационных экзаменов на право управления механическим транспортным средством в Беларуси.
Руководящему составу Госавтоинспекции Кубраков поручил изучить сложность практических испытаний для получения водительских прав.
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