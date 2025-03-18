Бесплатные курсы татарского языка стартуют 24 марта в столице РТ

24 марта в Казани стартуют очередные бесплатные курсы татарского языка. Проект мэрии города реализуется при поддержке комиссии при раисе РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в регионе.
Курсы рассчитаны на слушателей с разным уровнем подготовки — от начального до продвинутого. Занятия будут проходить один раз в неделю в исполкоме Казани, продолжительность каждого урока составит два часа. Программа курсов включает базовые языковые, грамматические и разговорные основы.
Педагогом курса станет известная поэтесса, учитель татарского языка и литературы, обладатель гран-при конкурса молодых писателей «Иделем Акчарлагы — 2018» Лейла Гарифзянова. Она также является призером Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы — 2024» и победителем его регионального этапа, призером конкурса «Учитель года города Казани — 2024».
Напомним, что в прошлом году было организовано восемь таких курсов, а лучшие ученики получили благодарственные письма и памятные подарки. В этом году активных участников также ждут поощрения.
Записаться на курсы можно по ссылке, сообщили в отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома города.