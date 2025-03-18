Бесплатные курсы татарского языка стартуют 24 марта в столице РТ

Курсы рассчитаны на слушателей с разным уровнем подготовки — от начального до продвинутого. Занятия будут проходить один раз в неделю в исполкоме Казани, продолжительность каждого урока составит два часа. Программа курсов включает базовые языковые, грамматические и разговорные основы.