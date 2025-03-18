В Иркутске водители категории С могут зарабатывать до 180 тысяч рублей

На третьем месте расположилась вакансия инженера в IT-компании в областном центре. Наниматель обещает зарплату от 100 тысяч рублей. За эти деньги нужно монтировать, настраивать и о новость оборудование. А вот требования здесь уже серьезные, чем у первых двух предложений: высшее образование, знание сетей и Microsoft Windows Server. С такой же зарплатой ищут стоматолога-терапевта и детского стоматолога в новую клинику города.