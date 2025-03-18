В Иркутске водители категории С могут зарабатывать до 180 тысяч рублей

В Иркутске водители категории С могут получать до 180 тысяч рублей в месяц. Специалисту придется перевозить груз по станциям ВСЖД. Из требований только опыт работы от одного года и действующие права. А менеджерам выездного сервиса работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей. От этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе SuperJob.
— На втором месте по уровню дохода в Иркутске — менеджер выездного сервиса с зарплатой от 104 100 рублей. Работа без опыта: выезды к клиентам, консультации и доставка карт. Официальное трудоустройство, премии, ДМС, оплата транспорта и корпоративная связь, — поделились специалисты.
На третьем месте расположилась вакансия инженера в IT-компании в областном центре. Наниматель обещает зарплату от 100 тысяч рублей. За эти деньги нужно монтировать, настраивать и о новость оборудование. А вот требования здесь уже серьезные, чем у первых двух предложений: высшее образование, знание сетей и Microsoft Windows Server. С такой же зарплатой ищут стоматолога-терапевта и детского стоматолога в новую клинику города.
А закрывает пятерку мартовских предложений от работодателей вакансия инженера-технолога по водоотведению. На эту должность тоже потребуется высшее образование, опыт работы от трех лет, знание технологий очистки и ещё не сколько критериев. За проектирование, расчеты, подбор оборудования и шеф-монтаж очистных сооружений обещают платить от 100 тысяч рублей.