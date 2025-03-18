Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске водители категории С могут зарабатывать до 180 тысяч рублей

В менеджеры выездного сервиса получают больше 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске водители категории С могут получать до 180 тысяч рублей в месяц. Специалисту придется перевозить груз по станциям ВСЖД. Из требований только опыт работы от одного года и действующие права. А менеджерам выездного сервиса работодатели готовы платить больше 100 тысяч рублей. От этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе SuperJob.

— На втором месте по уровню дохода в Иркутске — менеджер выездного сервиса с зарплатой от 104 100 рублей. Работа без опыта: выезды к клиентам, консультации и доставка карт. Официальное трудоустройство, премии, ДМС, оплата транспорта и корпоративная связь, — поделились специалисты.

На третьем месте расположилась вакансия инженера в IT-компании в областном центре. Наниматель обещает зарплату от 100 тысяч рублей. За эти деньги нужно монтировать, настраивать и о новость оборудование. А вот требования здесь уже серьезные, чем у первых двух предложений: высшее образование, знание сетей и Microsoft Windows Server. С такой же зарплатой ищут стоматолога-терапевта и детского стоматолога в новую клинику города.

А закрывает пятерку мартовских предложений от работодателей вакансия инженера-технолога по водоотведению. На эту должность тоже потребуется высшее образование, опыт работы от трех лет, знание технологий очистки и ещё не сколько критериев. За проектирование, расчеты, подбор оборудования и шеф-монтаж очистных сооружений обещают платить от 100 тысяч рублей.