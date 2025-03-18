БЖД открыла продажу билетов на поезд Минск/Гомель — Анапа

БЖД на летние каникулы предоставит для детей скидку до 25% на отдельные поезда.
Курсирование поезда № 490/489 организуется совместно с РЖД. В его составе предусмотрены беспересадочные вагоны Минск — Минеральные Воды. Путешествие до популярного российского курорта займет около двух суток.
В первый рейс состав отправится из столицы Беларуси 6 мая в 11.21 (из Гомеля — в 16.17) и прибудет в Анапу 8 мая в 10.37. Из Анапы поезд отправится в этот же день 8 мая в 21.32 и прибудет в Гомель 10 мая в 12.17, а в Минск — в 17.17.
«Далее поезд будет курсировать через день по нечетным числам месяца из Минска до 27 сентября, из Анапы — до 29 сентября», — рассказали в пресс-центре.
Кроме того, для пассажиров БЖД организована возможность круглогодичного проезда на курорты Краснодарского края, такие как Адлер, Сочи, Туапсе, поездом № 302/301 Минск/Гомель — Адлер формирования БЖД отправлением из Минска и Адлера по четным числам месяца.
Актуальную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте www.rw.by, с помощью официального мобильного приложения «БЧ. Мой поезд» и по телефону 105.