БЖД открыла продажу билетов на поезд Минск/Гомель — Анапа

В первый рейс состав отправится из столицы Беларуси 6 мая в 11.21 (из Гомеля — в 16.17) и прибудет в Анапу 8 мая в 10.37. Из Анапы поезд отправится в этот же день 8 мая в 21.32 и прибудет в Гомель 10 мая в 12.17, а в Минск — в 17.17.