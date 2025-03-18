Выявлена ранее неизвестная ветвь непосредственных предков человека разумного

До недавнего времени антропологи считали, что вид Homo sapiens возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков на неандертальцев и сапиенсов. Недавно ученые обнаружили в Марокко останки древнейших сапиенсов возрастом в 300 тысяч лет, а также нашли свидетельства, что наши предки покинули Африку еще 130 тысяч лет назад, что указало на более сложную историю эволюции наших предков.