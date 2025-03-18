Володин вручил грамоту ветерану, сбившему беспилотник из ружья

Председатель Госдумы во время награждения отметил, что Россия богата героями, всегда готовыми прийти на помощь, подставить плечо и сделать все возможное для защиты мирного населения. Он подчеркнул, что Юдаев совершил достойный поступок — когда дроны атаковали Москву, он не стал просто смотреть, а взял и сбил один из них. Володин также выразил благодарность мужчине и его родителям за то, что они воспитали такого сына.