Володин вручил грамоту ветерану, сбившему беспилотник из ружья

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вручил почетную грамоту ветерану боевых действий Александру Юдаеву, который сбил украинский беспилотник из ружья в Подмосковье, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Председатель Государственной Думы в ходе пленарного заседания вручил почетную грамоту ГД за личный вклад в обеспечение безопасности граждан РФ Александру Юдаеву, сбившему из ружья БПЛА в небе над Московской областью», — говорится в публикации.
Председатель Госдумы во время награждения отметил, что Россия богата героями, всегда готовыми прийти на помощь, подставить плечо и сделать все возможное для защиты мирного населения. Он подчеркнул, что Юдаев совершил достойный поступок — когда дроны атаковали Москву, он не стал просто смотреть, а взял и сбил один из них. Володин также выразил благодарность мужчине и его родителям за то, что они воспитали такого сына.
В свою очередь, сам Юдаев также поблагодарил депутатов Госдумы за высокую оценку его действий и за награду.
«Я отдал свой гражданский долг. Я знал, что за моими плечами находится мой город Озеры, город Москва и вообще наша большая Родина. Я ни минуты не сомневался, что делаю все правильно. Спасибо большое. Служу России», — подчеркнул ветеран.