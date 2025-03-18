Минюст смог наладить работу загсов, заявил Медведев

«Одно из безусловных достижений — это то, что в новых объектах нашей страны в целом сформирована и действует система регионального публичного управления. Министерство юстиции смогло наладить работу органов регистрации актов гражданского состояния, адвокатуры, нотариата, общественных структур, экспертных учреждений», — сказал Медведев в ходе выступления на заседании коллегии Минюста России во вторник.