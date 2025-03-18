Минюст смог наладить работу загсов, заявил Медведев

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минюст РФ смог наладить работу загсов и адвокатуры в новых регионах страны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Одно из безусловных достижений — это то, что в новых объектах нашей страны в целом сформирована и действует система регионального публичного управления. Министерство юстиции смогло наладить работу органов регистрации актов гражданского состояния, адвокатуры, нотариата, общественных структур, экспертных учреждений», — сказал Медведев в ходе выступления на заседании коллегии Минюста России во вторник.
Он подчеркнул, что в новых регионах также были сформированы и укомплектованы территориальные органы подведомственных служб, что является непростой задачей «с учетом ситуации, которая существует сегодня».
«Но, естественно, все это также было сделано с учетом специфики, которая существует на этих территориях», — добавил зампред Совбеза.