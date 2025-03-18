Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения

«Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП — ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно — надо обсуждать, пока не решим окончательно», — сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).