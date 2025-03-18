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Путин: вопросы приватизации в России необходимо обсуждать до их решения

Путин: вопросы приватизации в РФ нужно обсуждать до их окончательного решения.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вопросы приватизации в РФ необходимо обсуждать, пока они не будут решены окончательно, заявил президент России Владимир Путин.

«Действительно, вопросов много всегда. Здесь Александр Николаевич (Шохин, президент РСПП — ред.) сейчас только что сказал о защите интересов добросовестных приобретателей, всего, что связано с приватизацией. Мы уже сто раз это обсуждали, и правильно — надо обсуждать, пока не решим окончательно», — сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).