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Медведев высказался о правовой поддержке участников СВО

Медведев: за правовой поддержкой участников СВО обратилось 600 тысяч человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Работа в сфере правовой поддержки участников специальной военной операции имеет большое значение, в целом за ней обратилось уже более 600 тысяч человек, сказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время выступления на расширенном заседании коллегии Минюста РФ во вторник.

«Большое значение имеет работа в сфере правовой поддержки наших военнослужащих. С 2022 участникам специальной военной операции оказывается бесплатная помощь юридическая. В 2023 году эти нормы были закреплены на уровне закона для самих бойцов, для их родных и родственников, это помогает решать задачи для реализации льгот, социальных гарантий, компенсаций и других выплат», — сказал Медведев.

Он отметил, что такая работа касается большого количества людей и очень востребована.

«В целом за такого рода поддержкой уже обратилось более 600 тысяч человек», — подчеркнул Медведев.