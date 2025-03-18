«Экскурсия-настолка», фестиваль профессий и знакомство с художниками: куда отвести ребенка на школьных каникулах

Все маршруты организаторы разделили на три направления. Самым маленьким — дошкольникам и ученикам начальных классов 5−8 лет — стоит заглянуть в Зоологический музей или Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева и узнать десяток интересных фактов о животных и природе вокруг. Ребятам, которые интересуются искусством, наверняка понравятся программы Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова и Музея-квартиры актеров Самойловых. Среди вопросов в маршрутных листах этих точек: «как с помощью музыки изобразить пение птиц?», «похожи ли птичьи голоса на звуки инструментов симфонического оркестра?», «что общего между балетом и фехтованием?» и «как танцевать лицом?». Тема фестиваля этого года — «Большое и малое», а потому вопросы в маршрутных листах попеременно обращают внимание на детали отдельных явлений и на устройство мира вокруг.