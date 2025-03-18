«Экскурсия-настолка», фестиваль профессий и знакомство с художниками: куда отвести ребенка на школьных каникулах

Фестиваль «Детские дни» проведет по тайным маршрутам.
Фестиваль «Детские дни» начинает новый цикл аккурат к весенним каникулам. Два десятка музеев-участников уже традиционно предлагают школьникам и их родителям пройти по своим экспозициям со специальным путеводителем. Правила игры-путешествия «1, 2, 3, 4, 5 — я иду искать!» (0+) просты: нужно распечатать понравившуюся карту-маршрут, прийти в нужную точку и двигаться из зала в зал, параллельно выполняя задания или отыскивая ответы на всевозможные загадки.
Зоологический музей.
Все маршруты организаторы разделили на три направления. Самым маленьким — дошкольникам и ученикам начальных классов 5−8 лет — стоит заглянуть в Зоологический музей или Центральный музей почвоведения им. В. В. Докучаева и узнать десяток интересных фактов о животных и природе вокруг. Ребятам, которые интересуются искусством, наверняка понравятся программы Музея-квартиры Н. А. Римского-Корсакова и Музея-квартиры актеров Самойловых. Среди вопросов в маршрутных листах этих точек: «как с помощью музыки изобразить пение птиц?», «похожи ли птичьи голоса на звуки инструментов симфонического оркестра?», «что общего между балетом и фехтованием?» и «как танцевать лицом?». Тема фестиваля этого года — «Большое и малое», а потому вопросы в маршрутных листах попеременно обращают внимание на детали отдельных явлений и на устройство мира вокруг.
Для детей 7−10 лет маршрутов «Детских дней» ещё больше: у себя ждут «Невская застава», где посетители увидят «фокусы с превращениями, исчезновениями и преувеличениями», Музей Академии художеств, где каждый почувствует себя архитектором, Музей С. М. Кирова, который перенесет современных школьников в пионерские будни и предложит узнать, какое модное имя в те годы могли бы подобрать им родители. В Музее-квартире Зощенко ребятам предстоит помочь писателю собраться в долгую поездку, а в Центральном музее связи им. А. С. Попова гости станут инженерами и сравнят устройство первых громоздких телефонов с современными гаджетами.
Школьники постарше — от 9 до 12 лет — на своих маршрутах затронут серьезные темы о мировых конфликтах и вере, устройстве социума и, например, традиции выражать благодарность и дарить подарки. Правильно задать вопросы на этом пути им помогут карты-путеводители Центрального военно-морского музея, Ратной палаты, Музея истории религии, Особняка Румянцева и Музея Фаберже.
Помимо основной программы «Детские дни» подготовили и параллельную. В этом году она проходит под лозунгом «Из чего же?». Занятие-фантазия, экскурсия-размышление и экскурсия-настолка, литературно-экономическая игра, краеведческий воображариум и прогулка-воспоминание — это только часть игровых форматов, которые специально для весенней программы подготовили площадки-участники — библиотеки, музеи и арт-галереи. В зависимости от того, что приглянется ребенку, он создаст картографический арт-бук, научится находить у себя ресурс для творчества, придумает идеи для комикса, полетит на крыльях фантазии сперва в былинную Русь, а потом — в сказочный лес фольклора и сделает театр из собственной квартиры. Подробности обо всех программах удобно смотреть на сайте «Детских дней».
Музеи, лаборатории и зоопарк пустят заглянуть в профессии.
В дни школьных каникул пространство Vokzal 1853 превратится в своеобразный «город в городе», где соберутся представители самых разных сфер от медицины и IT до искусства и кулинарии. С 22 по 30 марта там проходит «Фестиваль профессий» (0+) с лекциями и выступлениями успешных взрослых. Ребята примерят на себя специальности в разных сферах и послушают советы профессионалов о том, как выстраивать карьерный путь. Встречи и разговоры о профессиональном организаторы дополнили практическими мастер-классами и уроками.
Межвузовский фестиваль для старших школьников «В музей — сегодня, в науку — завтра» (12+) продолжает тему самоопределения, но делает акцент на работу в науке и новые открытия. В дни каникул двери откроют многие музеи и лаборатории при вузах и институтах, куда не попасть в обычные дни. Так, обзорные экскурсии, лекции и встречи с исследователями пройдут в Музее истории физики и математики, Палеонтологическом музее, Отделе естественнонаучных коллекций, Минералогическом музее при Санкт-Петербургском государственном университете, а также в Институте химии силикатов им. И. В. Гребенщикова и Петербургском Федеральном исследовательском центре РАН. На этом список площадок-участников не заканчивается — познакомиться с ним и с программой можно на сайте фестиваля. Часть событий бесплатная, часть — по билетам.
«Стрит-арт хранение» в «Севкабель Порту» — место, где тоже занимаются наукой. Вот только изучают тут не физику или языки, а тенденции современного искусства «уличной волны». В честь весенних каникул тут организовали кэмп (6+) для подростков в формате серии тематических встреч, благодаря которым ребята не только поймут, что такое современное уличное искусство, но и попробуют его создавать. В программе на пять дней — встречи с художником Мишей Вертом, райтером Сашей Trun и исследователем Семеном Некрасовым. Ребята смогут задать им любые вопросы, получить честные ответы и сделать первые работы своими руками. Просто так в кэмп не попасть — сначала нужно записать туда ребенка.
Ну, а пути тех, кто влюблен в природу, особенно в птиц, и хотел бы если не стать орнитологом, то как минимум узнать о них побольше, ведут в Ленинградский зоопарк, где с 22 до 30 марта проходит программа «Повелители небес» (0+). Сотрудники подготовили для детей маршрутную игру-квест по станциям и мультимедийные викторины, героями которых стали пернатые. Участие в программе бесплатное, достаточно купить входные билеты зоопарк.
Ленинградский зоопарк.
Отправиться на Луну вслед за Незнайкой, пройти испытания в тематических зонах и вернуться домой победителями предстоит участникам интерактивной игры «До Луны и обратно» (6+) в Главном Штабе. Там проходит неделя детской и юношеской книги, и квест по мотивам произведения Николая Носова стал одним из центральных событий. Участие бесплатное, нужно лишь оформить билеты на сайте. Путь участников будет по-настоящему сложным и реалистичным: до того, как стать писателем, сам Носов увлекался наукой и был режиссером-постановщиком в научно-популярных и учебных фильмах.
Театры выведут на сцены писателей и их героев.
Встречать у себя детей самых разных возрастов готовятся и театры. Театр музыкальной комедии в предпоследние мартовские выходные представляет репертуарную новинку — спектакль для семейного просмотра «Хозяйка Медной горы» (12+) на музыку современного композитора Глеба Матвейчука. Либретто по мотивам сказов Павла Бажова заворожит сказкой, в которой есть «и ложь, и намек», и удивит яркостью образов. В дни премьер — 22 и 23 марта — сказку будут играть дважды в день, в 13:00 и 19:00.
Показ спектакля по произведениям и литературным анекдотам Даниила Хармса 22 марта в 13:30 организует Музей Анны Ахматовой. Мир писателя в «Ха-Ха-Хармсе» (12+) актеры воссоздадут с помощью приемов кукольного и теневого театра. Героями фантазийных «зарисовок» на сцене станут Николай Гоголь, Александр Пушкин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский — фигуры, знакомые детям по школьной программе, но от этого не менее интересные.
В «Зазеркалье» на весенних каникулах прозвучат «Симфонические истории и сказки» (6+) в исполнении оркестра и профессионального чтеца. Дети услышат «Историю слонёнка Бабара», сочинённую французским композитором ХХ века Франсисом Пуленком, и отечественных «Петю и Волка» Сергея Прокофьева. Чтец — народный артист России Николай Буров.
Ну, а на основной сцене Александринского театра 28 и 29 марта — спектакль «Руслан и Людмила» (12+) по сказке Пушкина. Режиссер Антон Оконешников превращает классический материал в увлекательное и яркое мультимедийное приключение для детей школьного возраста и их родителей. Постановщик любит работать с новыми технологиями, а главное — знает, как это делать. Его прошлые работы для театров «Карамболь» и ТЮЗа им. Брянцева всегда были экспериментаторскими и мультимедийными, и новая постановка гармонично вписывается в этот ряд. На экране будут видны даже самые маленькие детали в поведении и образе героев, а сцену наполнят не только подчеркнуто «русско-фольклорные» артефакты, но и вещи нашего века.
Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру».