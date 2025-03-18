В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается расширить действие полномочий правительства РФ и органов госвласти регионов РФ на оказание материальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в зоне чрезвычайной ситуации (ЧС), документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статьи 10 и 11 закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
«В целях наделения правительства РФ и органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по принятию решений об осуществлении поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в зоне чрезвычайной ситуации, предлагается внести соответствующие изменения», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, правительство РФ и органы госвласти субъектов РФ наделены полномочиями по определению порядка оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате ЧС, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации ЧС.