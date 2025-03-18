В Госдуме предложили оказывать помощь предпринимателям в зоне ЧС

В документе отмечается, что согласно действующему законодательству, правительство РФ и органы госвласти субъектов РФ наделены полномочиями по определению порядка оказания единовременной материальной помощи и финансовой помощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим в жилых помещениях, находящихся в зоне ЧС, в случае нарушения условий их жизнедеятельности либо утраты ими имущества в результате ЧС, а также порядок выплаты единовременных пособий при реализации мероприятий по ликвидации ЧС.