Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций

«Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, это мы с вами прекрасно знаем. Речь идет о мощном санкционном давлении, прежде всего. (Это — ред.) ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках», — сказал Путин.