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Путин: российские предприниматели научились работать в условиях санкций

Путин: бизнес в РФ столкнулся с вызовами, но предприниматели научились работать.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, но предприниматели научились работать в условиях санкций, сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Отмечу, что за последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами, это мы с вами прекрасно знаем. Речь идет о мощном санкционном давлении, прежде всего. (Это — ред.) ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках», — сказал Путин.