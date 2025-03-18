Открыли в космосе: экспозицию в честь Леонова показали на орбите

— Обратите внимание на тросик от фотоаппарата, который был закреплен на скафандре Леонова, — обращается к зрителям экскурсовод. — Он был нужен для дистанционного управления нагрудным фотоаппаратом. После завершения программы полета спускаемый аппарат корабля «Восход-2» с космонавтами должен был совершить приземление в автоматическом режиме. Но из-за отказа автоматики этого не произошло. Космонавты привели корабль в ручной режим управления и на 18-м витке Беляев и Леонов успешно сориентировали его. Командир включил двигательное торможение.