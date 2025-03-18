МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики.
«В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса», — сказал Путин во время съезда РСПП.
Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей.
«Я очень рад всех приветствовать — участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба», — добавил Путин.