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Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку

Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку РФ и за подготовку мер по укреплению российской экономики.

«В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса», — сказал Путин во время съезда РСПП.

Он отметил, что такое участие позволяет российским предприятиям и их трудовым коллективам понимать долгосрочные перспективы работы, формировать планы развития, важные для конкретных компаний и целых отраслей.

«Я очень рад всех приветствовать — участников пленарного заседания (съезда РСПП- ред.) организации, которая объединяет ведущие отечественные компании. А это, конечно, настоящие лидеры рынка, в том числе и глобального масштаба», — добавил Путин.