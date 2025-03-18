Путин поблагодарил членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку

«В начале хочу поблагодарить членов РСПП за вовлеченность в общественную повестку развития. За деятельное участие в подготовке мер, которые укрепляют нашу экономику и наш суверенитет, делают инвестиционный, деловой климат в стране более комфортным, отвечающим запросам бизнеса», — сказал Путин во время съезда РСПП.