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Трассу М-4 в Ростовской области накроет мокрый снег с дождем

На М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

В течение дня и вечером 18 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается мокрый снег. Утром прогнозировали дожди, сообщает госкомпания «Автодор».

— Будьте внимательны за рулем. Не мешайте работе снегоуборочной техники. Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим. Следите за информационными табло, — попросили водителей.

Добавим, ранее синоптики уже предупреждали об осадках с дождем и снегом. Дневная температура воздуха сегодня сохранится в пределах +2−7 градусов, по югу должно быть до +9. Предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до 0 и −5, при прояснениях обещают до −9 градусов.