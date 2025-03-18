Трассу М-4 в Ростовской области накроет мокрый снег с дождем

В течение дня и вечером 18 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается мокрый снег. Утром прогнозировали дожди, сообщает госкомпания «Автодор».
— Будьте внимательны за рулем. Не мешайте работе снегоуборочной техники. Соблюдайте безопасную дистанцию и скоростной режим. Следите за информационными табло, — попросили водителей.
Добавим, ранее синоптики уже предупреждали об осадках с дождем и снегом. Дневная температура воздуха сегодня сохранится в пределах +2−7 градусов, по югу должно быть до +9. Предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до 0 и −5, при прояснениях обещают до −9 градусов.