Трассу М-4 в Ростовской области накроет мокрый снег с дождем

Добавим, ранее синоптики уже предупреждали об осадках с дождем и снегом. Дневная температура воздуха сегодня сохранится в пределах +2−7 градусов, по югу должно быть до +9. Предстоящей ночью столбики термометров могут опуститься до 0 и −5, при прояснениях обещают до −9 градусов.