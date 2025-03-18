Уровень моря может подняться на три метра в ближайшие 75 лет

«Меня беспокоит, достаточно ли мы подготовлены к возможному повышению уровня моря и достаточно ли серьезно к этому относятся политики, — отметила один из авторов опубликованного в журнале Nature доклада, профессор Копенгагенского университета Дорте Даль-Йенсен. — Полученные нами убедительные результаты указывают на то, что при повышении температуры на два-три градуса мы уже можем столкнуться с неизбежным разрушением частей мировых ледяных щитов, и, таким образом, уровень моря в этом столетии поднимется гораздо больше, чем примерно на один метр, который МГЭИК оценивает как “худший сценарий”. По ее словам, повышение уровня моря на несколько метров может происходить рывками, а не постепенно.