Жительница Казачьей Локни рассказала об освобождении ее деревни

«Выхожу на улицу, и издалека увидела повязки красные. А парни видят, что мы вышли, и кричат: “Это русские, это русские”. Я им похлопала, забегаю в дом с сыном и говорю: “Сережа, нас освободили”, — а сама плачу. Я сына обнимаю. Я за семь месяцев в тот день только первый раз увидела его улыбку, как он радовался», — сказала Баляба.