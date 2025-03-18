В Аше уровень воды в районе подтопления снизился

«Вода стремительно прибывала, буквально на глазах. Я успел по лестнице забраться на крышу дома и позвонил по номеру 112, и телефон сел. Спустя некоторое время на лодке приплыли два спасателя. Их звали Антон и Константин. Они помогли мне спуститься с крыши и эвакуировали в безопасное место. Пришли на выручку и к моему соседу», — поблагодарил житель города Аша Александр спасателей МЧС.