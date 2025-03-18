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В Аше уровень воды в районе подтопления снизился

В Нагайбакском и Ашинском районах экстренные службы и местные власти продолжают следить за тем, как развивается начавшийся паводок.

Источник: t.me/mchs_74

Как сообщили в министерстве общественной безопасности Челябинской области, уровень воды в районе подтопления города Аша существенно снизился. Жилые дома и приусадебные участки полностью освободились от паводка.

«Вода стремительно прибывала, буквально на глазах. Я успел по лестнице забраться на крышу дома и позвонил по номеру 112, и телефон сел. Спустя некоторое время на лодке приплыли два спасателя. Их звали Антон и Константин. Они помогли мне спуститься с крыши и эвакуировали в безопасное место. Пришли на выручку и к моему соседу», — поблагодарил житель города Аша Александр спасателей МЧС.

В поселке Остроленском ситуация тоже немного улучшилась: уровень в реке Гумбейка упал на метр, жилых домов под водой больше нет. Специалисты начали работы по откачке воды с затопленных территорий.

Ожидается, что в ближайшие пять-семь дней большинство рек на Южном Урале вскроется ото льда. В Ашу отправят саперов для взрывных работ и искусственного ослабления затора на реке Сим.

На данный момент наблюдается прибытие воды в поселке Переселенческий. Пока подтоплений нет, ситуация находится на контроле. Также фиксируется подъем воды в районе села Фершампенуаз.