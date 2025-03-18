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Четырнадцать улиц Ростова остались без электричества из-за аварии на сетях

На ряде улиц Ростова произошло временное отключение электричества.

Источник: Комсомольская правда

Днем 18 марта на 14 улицах Ростова-на-Дону произошло частичное отключение электричества, информирует в Telegram компания АО «Донэнерго». Дома оказались обесточены из-за технологического нарушения в сети.

Ситуация коснулась улиц Ленинградской, 1-й Баррикадной, Токарной, 2-й Краснодарской, Былинной, Цветочной, Профсоюзной, Трудящихся, Поэтической, Сказочной и Каширской. Также отключения затронули жителей площади Круглой, проспекта Ставского и переулка Купеческого.

Восстановить электроснабжение обещали в течение трех часов, то есть около 15:30. Есть ли электричество у потребителей и еще нет, пока неизвестно. Подачу энергоресурса планировали возобновить без предупреждения.