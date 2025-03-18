Из-за гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии возбудили вторую «уголовку»

Трагедия произошла 18 марта в результате пожара, предположительно вызванного коротким замыканием. Семья, в которой погибли люди, состояла на учете как неблагополучная. В квартире, где проживали дети, неоднократно фиксировались антисанитарные условия. Однако, несмотря на многочисленные сигналы и основания для вмешательства, должностные лица органов системы профилактики не приняли мер по изъятию детей из семьи или лишению матери родительских прав.