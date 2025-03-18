Из-за гибели пятерых детей при пожаре в Башкирии возбудили вторую «уголовку»

В Давлекановском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту гибели шести человек, включая пятерых детей. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Трагедия произошла 18 марта в результате пожара, предположительно вызванного коротким замыканием. Семья, в которой погибли люди, состояла на учете как неблагополучная. В квартире, где проживали дети, неоднократно фиксировались антисанитарные условия. Однако, несмотря на многочисленные сигналы и основания для вмешательства, должностные лица органов системы профилактики не приняли мер по изъятию детей из семьи или лишению матери родительских прав.
СК завел уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время проводятся допросы должностных лиц, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к трагедии.
Это уже второе уголовное дело, которое было возбуждено по факту трагедии: первое завели по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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