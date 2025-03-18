На границе задержали комика Артемия Останина, пошутившего про инвалида в метро

«Шутник, ты тут шуткуешь над нашим братишкой, которому ноги на мине оторвало? Я тебе предлагаю, как мужику, приезжай сюда. Мы сходим с тобой прогуляемся, даже не по минному полю, а просто по посадочке. И когда ты потеряешь свою лапку, не переживай, мы тебя не бросим. Мы тебя эвакуируем, тебя доставят в госпиталь. Когда ты пройдешь семь кругов ада с операциями и всем прочим, и когда ты выйдешь на сцену на своей, как ты сказал, “культяповозке”, мы вместе посидим и послушаем твои шутеечки, как они тогда будут звучать».