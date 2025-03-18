Во что обойдется работа по дому бюджету и налогоплательщикам

Если вы думаете, что тут все очевидно, то вы явно поторопились. Да, депутаты предлагают домашнюю работу оплачивать именно деньгами. Да, не чужды им и другие прогрессивные уточнения: вроде того, что получать зарплату за домохозяйство могут и мужчины. Но… Какие, собственно, предлагаются деньги? Один прожиточный минимум! И на каких условиях? Только если семья будет официально признана нуждающейся. По сути, предполагается все же патриархальная модель, только в качестве патриарха выступает государство. При этом государство уподобляется тут какому-нибудь мужу-самодуру, который хочет, чтобы жена не работала и варила борщ, а сам зарабатывает 50 тысяч рублей, из которых 30 тратит на себя. Только государство берет под свою опеку слабого не борща ради, а в обмен… А в обмен на что, кстати?