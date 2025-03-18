Настольные игры, танцевальный мастер-класс и поэтический вечер — как молодежь может провести время в подростковых клубах Казани

Ценителей литературы приглашают на поэтический вечер в клубе «Яшьлек». На встрече все желающие смогут прочитать патриотические стихи или послушать других талантливых исполнителей. Мероприятие посвящено Всемирному дню поэзии и Году Защитников Отечества. Казанцев ждут в 16:00 по адресу: ул. Годовикова, 16.