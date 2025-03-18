Настольные игры, танцевальный мастер-класс и поэтический вечер — как молодежь может провести время в подростковых клубах Казани

В течение недели в молодежных клубах Казани развернется серия бесплатных мероприятий. Казанцев ждут творческие занятия, игры, силовая тренировка и многое другое.
Так, завтра, 19 марта, молодежь приглашают в клуб «Сокол» (ул. Гагарина, 20) на вечер исторической настольной игры «Двор чудес» ко Дню Парижском коммуны. Начало — в 18:00.
В четверг, 20 марта, проверить свою фантазию желающие смогут во время игры в «Имаджинариум», которую проведет клуб «Романтик» (ул. Химиков, 35). Для участия необходима регистрация по телефону: +7 (843)590−53−55. Игра стартует в 16:00.
В этот же день в клубе «Родник» запланирован мастер-класс по акварельному скетчу «Весенние зарисовки». Занятие начнется в 16:00 по адресу: ул. Заводского, 14. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: +7 (927)030−10−19.
Вечером, в 18:00, молодежь сможет погрузиться в театральное действие на семейном мастер-классе, который состоится в клубе «Арабеска». Гостей ждут по адресу: ул. Сафиуллина, 50. Запись ведется по номеру: +7 (927)030−10−19.
В клубе «Талантика» в 18:30 проведут функциональную тренировку. Посетить ее можно по адресу: ул. Окольная, 94 корп.1.
В пятницу, 21 марта, для любителей рукоделия и творчества пройдет мастер-класс по созданию уникальной куклы. Занятие стартует в 15:00 в клубе «Свои» (ул. Степана Халтурина, 11/10).
Ценителей литературы приглашают на поэтический вечер в клубе «Яшьлек». На встрече все желающие смогут прочитать патриотические стихи или послушать других талантливых исполнителей. Мероприятие посвящено Всемирному дню поэзии и Году Защитников Отечества. Казанцев ждут в 16:00 по адресу: ул. Годовикова, 16.
Вечером, в 17:30, в клубе «Крылатый» (ул. Побежимова, 17) состоится мастер-класс по модному скетчингу. На занятии гости будут создавать стильную картину.
Завершит неделю танцевальный мастер-класс, на котором покажут движения в ритме хип-хопа. Молодежь приглашают в субботу, 22 марта, к 16:00 в клуб «Лада» по адресу: ул. Гаврилова, 22, сообщили в пресс-службе МБУ «Подросток».