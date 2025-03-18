В сети вышел сериал со Стивеном Грэмом «Переходный возраст», снятый одним планом

Вот же стыдоба — взрослая тетка пугается 13-летки, язвит герой Купера в третьей серии, которая посвящена его беседе с психологиней (Эрин Доэрти). Но пугает не столько он сам, сколько то, что он уже такой в свои годы. Как мальчик 13 лет от роду может быть инцелом, задается вопросом следователь (Эшли Уолтерс) по делу Кейти. А как в 13 можно быть мизогином, спрашивает зритель. Как-то можно — причем, по всей видимости, без особого труда.