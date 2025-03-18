В Иркутске прошел митинг посвященный воссоединению Крыма с Россией. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Все неравнодушные собрались на мероприятие возле мемориала «Вечный огонь».
— Это важное воссоединение не только территорий, но прежде всего людей. Иркутск был одним из первых городов, кто поддержал воссоединение: в марте 2014 года состоялся митинг в поддержку жителей Крыма. Мы постоянно были на связи с нашими товарищами из Симферополя, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Историческое воссоединение произошло 11 лет назад. Специалистам, которые помогали жителям новых регионов России заменить документы, вручили благодарности. Эта годовщина всегда напоминает, что основная сила в сплоченности, желание идти к одной цели и достигать ее.