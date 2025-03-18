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В Иркутске прошел митинг посвященный воссоединению Крыма с Россией

Жители и общественники собрались у мемориала «Вечный огонь».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прошел митинг посвященный воссоединению Крыма с Россией. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Все неравнодушные собрались на мероприятие возле мемориала «Вечный огонь».

— Это важное воссоединение не только территорий, но прежде всего людей. Иркутск был одним из первых городов, кто поддержал воссоединение: в марте 2014 года состоялся митинг в поддержку жителей Крыма. Мы постоянно были на связи с нашими товарищами из Симферополя, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Историческое воссоединение произошло 11 лет назад. Специалистам, которые помогали жителям новых регионов России заменить документы, вручили благодарности. Эта годовщина всегда напоминает, что основная сила в сплоченности, желание идти к одной цели и достигать ее.