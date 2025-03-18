В Омске два предприятия претендуют на производство современных авиадвигателей

Два филиала Объединенной двигателестроительной корпорации в Омске — «ОМО им. П. И. Баранова» и АО «ОМКБ», рассматриваются в качестве потенциальных площадок для производства современных авиадвигателей для Superjet.
Коллаборация омских заводов позволит использовать их производственные мощности для выпуска двигателей гражданской авиации. По словам председателя совета ТПП Омской области Андрея Горбачева, потенциально омская промышленность и вузы делает этот проект весьма реалистичным.
Министерство промышленности Омской области подтверждает планы по расширению производства двигателей на омских заводах за счет выпуска агрегатов для Superjet 100. Конкретная модель двигателя будет определена позднее.
Накануне в Комсомольске-на-Амуре успешно завершились испытания нового российского двигателя ПД-8 для Superjet 100. Полет проходил на высоте около 3 тысяч метров и длился около 40 минут. Испытания прошли успешно. Сертификация двигателя ожидается осенью 2025 года.
Ранее мы писали, что в омской колонии изготовят 10 тысяч лотков для производителя кондитерки.