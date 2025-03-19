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Кроссворд на 19 марта 2025

Сегодня, 19 марта, день рождения Брюса Уиллиса — человека, подарившего миру Джона МакКлейна и множество других ярких персонажей. Его роли в боевиках стали культовыми, а фразы из фильмов разобраны на цитаты. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знакомы с его фильмами.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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