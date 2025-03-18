Общественный Совет при Заксобрании Иркутской области обсудил нехватку лекарств

Как отметил председатель Совета Алексей Соболь, в предыдущий раз обеспеченность лекарствами на площадке Заксобрания обсуждали в 2023 году — тогда сказывались последствия введения санкций. Однако с тех пор некоторые вопросы так и остались нерешенными, от жителей продолжают поступать жалобы на невозможность получить препараты по льготным рецептам, а в некоторых территориях вообще существует проблема с поставкой лекарств, поскольку закрываются муниципальные аптеки.