Общественный Совет при Заксобрании Иркутской области обсудил нехватку лекарств

Очередное заседание Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области прошло 18 марта. Темой для обсуждения стало обеспечение лекарственными препаратами, в том числе и льготными, жителей региона.
Как отметил председатель Совета Алексей Соболь, в предыдущий раз обеспеченность лекарствами на площадке Заксобрания обсуждали в 2023 году — тогда сказывались последствия введения санкций. Однако с тех пор некоторые вопросы так и остались нерешенными, от жителей продолжают поступать жалобы на невозможность получить препараты по льготным рецептам, а в некоторых территориях вообще существует проблема с поставкой лекарств, поскольку закрываются муниципальные аптеки.
Эту точку зрения поддержал и спикер областного парламента Александр Ведерников. Особо он остановился на ситуации, которая стабильно возникает в первом квартале года, когда поставки льготных лекарств задерживаются, из-за чего страдают пациенты. Напомнил и о недостаточном количестве аптек в отдаленных населенных пунктах. В качестве примера было предложено изучить практику других регионов.
— Во всех регионах есть схожие проблемы, но есть и механизмы решения, положительные практики. Сейчас необходимо понять, что мы можем сделать для улучшения работы системы обеспечения жителей лекарствами, — подчеркнул Александр Ведерников.
С докладом о ситуации, которая сложилась на сегодняшний день, выступил министр здравоохранения региона Андрей Модестов. Участники заседания высказали свои предложения. Например, совершенствовать цифровую систему взаимодействия между медицинскими организациями, аптеками и пациентами. Было предложено также проработать механизм создания определенного запаса самых востребованных препаратов на начало года, чтобы не возникало перебоя в поставках.