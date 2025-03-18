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Латвия с 19 марта закрывает для пешеходов пункт пропуска «Патерниеки»

МИНСК, 18 мар — Sputnik. Латвия с 19 марта прекращает пересечение границы в пешем порядке и на велосипедах в пункте пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью, соответствующее решение принял Кабинет министров страны по инициативе МВД.

Теперь пересечь белорусско-латышскую границу в ПП «Григоровщина» можно будет только на автотранспортных средствах. Такой же порядок будет действовать в пунктах пропуска «Терехово» и «Гребнева» на границе Латвии и РФ.

Решение об ограничении деятельности указанных пограничных пунктов пропуска было принято с учетом ряда важных аспектов безопасности и общественного порядка.

говорится в сообщении Кабмина

Там также подчеркивается, что одной из главных причин являются риски гибридных угроз и миграционных кризисов.

В правительстве Латвии отметили: у республики есть опасения, что, как и в случае закрытия финско-российской границы, может наблюдаться рост попыток нелегального пересечения государственного рубежа.

В воскресенье, 16 марта, Латвия уже закрывала единственный действующий на границе с Беларусью пункт пропуска «Патерниеки» — в одностороннем порядке и без предварительного уведомления белорусских пограничников было приостановлено оформление транспортных средств. Позже причиной этого назвали африканцев, следовавших в Европейский союз по действительным документам.

Латвийские службы возобновили пропуск транспорта только через два с половиной часа. В общей сложности граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов.