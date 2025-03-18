Латвия с 19 марта закрывает для пешеходов пункт пропуска «Патерниеки»

Теперь пересечь белорусско-латышскую границу в ПП «Григоровщина» можно будет только на автотранспортных средствах. Такой же порядок будет действовать в пунктах пропуска «Терехово» и «Гребнева» на границе Латвии и РФ.
Решение об ограничении деятельности указанных пограничных пунктов пропуска было принято с учетом ряда важных аспектов безопасности и общественного порядка.
Там также подчеркивается, что одной из главных причин являются риски гибридных угроз и миграционных кризисов.
В правительстве Латвии отметили: у республики есть опасения, что, как и в случае закрытия финско-российской границы, может наблюдаться рост попыток нелегального пересечения государственного рубежа.
В воскресенье, 16 марта, Латвия уже закрывала единственный действующий на границе с Беларусью пункт пропуска «Патерниеки» — в одностороннем порядке и без предварительного уведомления белорусских пограничников было приостановлено оформление транспортных средств. Позже причиной этого назвали африканцев, следовавших в Европейский союз по действительным документам.
Латвийские службы возобновили пропуск транспорта только через два с половиной часа. В общей сложности граница оставалась закрытой на протяжении девяти часов.