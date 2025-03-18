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27 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области в Конго

Партии мяса птицы поставили за рубеж из Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За неделю, с 10 по 14 марта, из Ростовской области в Конго отправили более 27 тонн мяса птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.

— Продукция прошла все необходимые проверки в местах таможенного оформления. Ее качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Мясо полностью соответствует требованиям страны-импортера, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Во время проверок с использованием системы «Меркурий» нарушений ветеринарного законодательства не выявили. Разрешение на экспорт было оформлено через систему «Аргус».

Ранее в Ростовскую область завезли более 400 тонн импортного табака.