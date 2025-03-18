27 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области в Конго

За неделю, с 10 по 14 марта, из Ростовской области в Конго отправили более 27 тонн мяса птицы. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Продукция прошла все необходимые проверки в местах таможенного оформления. Ее качество и безопасность подтверждены лабораторными исследованиями Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Мясо полностью соответствует требованиям страны-импортера, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Во время проверок с использованием системы «Меркурий» нарушений ветеринарного законодательства не выявили. Разрешение на экспорт было оформлено через систему «Аргус».
Ранее в Ростовскую область завезли более 400 тонн импортного табака.