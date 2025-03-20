Ответы на кроссворд от 19 марта 2025: интересные факты про Брюса Уиллиса

1. Мур

Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год, у них трое дочерей: Румер, Скаут и Таллула Уиллис. После развода они сохранили дружеские отношения. Мур активно поддерживает Уиллиса, страдающего от лобно-височной деменции, и помогает его нынешней жене Эмме и их детям заботиться о нем, даже несмотря на то, что Уиллис не всегда ее узнает.