Ответы на кроссворд от 19 марта 2025: интересные факты про Брюса Уиллиса

По горизонтали:
1. Мур
Деми Мур была замужем за Брюсом Уиллисом с 1987 по 2000 год, у них трое дочерей: Румер, Скаут и Таллула Уиллис. После развода они сохранили дружеские отношения. Мур активно поддерживает Уиллиса, страдающего от лобно-височной деменции, и помогает его нынешней жене Эмме и их детям заботиться о нем, даже несмотря на то, что Уиллис не всегда ее узнает.
2. Театр
В детстве Уиллис страдал от заикания, которое, как он обнаружил, уменьшалось во время выступлений. Это побудило его присоединиться к школьному драмкружку. После ролей в малобюджетных театрах в юности, Уиллис вернулся на сцену в октябре 2015 года, сыграв в театральной постановке романа Стивена Кинга «Мизери» вместе с Лори Меткалф. Эта постановка стала его дебютом на большой театральной сцене.
3. Эдди
«Гудзонский Ястреб» не был принят ни критиками, ни зрителями. Фильм получил «Золотую малину» как худший фильм 1991 года и не смог окупить свой производственный бюджет в 65 миллионов долларов: сборы в прокате составили всего 17,2 миллиона. Продюсер Джоэл Сильвер утверждал, что высокие затраты были связаны с масштабными съемками в разных странах, особенно в Италии.
4. Армагеддон
«Армагеддон» подвергся критике за множество научных ошибок, включая некорректное изображение отделения ускорителей «Шаттлов» и неверное представление о заправке топливом на станции «Мир». Фильм был номинирован на семь «Золотых малин», а Брюс Уиллис получил награду за худшую мужскую роль. Режиссер Майкл Бэй в 2013 году попытался объяснить эти недостатки нехваткой времени и ресурсов, заявив, что студия дала съемочной группе всего 16 недель.
5. Тарантино
Квентин Тарантино изначально планировал пригласить на роль Бутча уже известного голливудского актера. Сильвестр Сталлоне был идеальным кандидатом: его участие стало бы ироничной отсылкой к его культовой роли в «Рокки». Однако Тарантино отдал предпочтение Уиллису, который надеялся на роль Винсента.
6. Чувство
Режиссер М. Найт Шьямалан признался, что вдохновение для фильма «Шестое чувство» пришло к нему во время просмотра эпизода «История мертвой девочки» из сериала «Боишься ли ты темноты?». Брюсу Уиллису пришлось научиться писать правой рукой для съемок, так как он левша, чтобы скрыть отсутствие обручального кольца. За роль Малкольма Кроу Уиллис получил гонорар в размере 100 миллионов долларов и премию People's Choice.
По вертикали:
1. Музыкант
Помимо актерской карьеры, Уиллис увлекался музыкой. Он был участником блюзовой группы The Accelerators, а также выпускал сольные альбомы в 1980-х в стилях поп-рок, софт-рок и блюз. В 2010 году он снялся в клипе группы Gorillaz на песню «Stylo».
2. Детектив
Создатель сериала «Детективное агентство “Лунный свет”» Глен Гордон Кэрон высоко оценил актерскую игру Брюса Уиллиса и настоял на его утверждении на главную роль детектива Дэвида Эддисона, несмотря на разногласия с ABC. Кэрон, просмотрев около 700 актеров, сразу увидел в Уиллисе нужного человека и убедил руководство ABC дать ему шанс в пилотной серии.
3. Ярд
Криминальная комедия «Девять ярдов» с Мэтью Перри и Брюсом Уиллисом в главных ролях запомнилась не только забавным сюжетом, где название «the whole nine yards», означает «все до конца; без остатка», но и непринужденной атмосферой на съемках. По словам Перри, поощрялась импровизация, а Брюс Уиллис, арендовавший пентхаус в отеле «Интерконтиненталь», устраивал шумные ночные вечеринки, с которых участники съемочной группы порой отправлялись прямиком на работу.
4. Рикман
Ганс Грубер, антагонист из фильма «Крепкий орешек», сыгранный Аланом Рикманом, был признан одним из самых запоминающихся злодеев. В июне 2003 года он занял 46-е место в списке 100 лучших героев и злодеев по версии Американского института киноискусства.
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